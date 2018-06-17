Yelis, BBP’yi ve Alperen Ocakları’nın bayramını kutladı

Büyük Birlik Partisi ve Alperen Ocakları’nı ziyaret ederek bayramlaşan AK Parti Bursa milletvekili adayı Ahmet Yelis, "Malesef bugün Millet İttifakı içerisindeki siyaset yapan partilerden bir tanesi olan Saadet Partisi hem kendisine hayrı dokunmayacak hem de bir taraftan İYİ Parti’nin bahçesine su taşıma gibi bir görev üstlenmiş vaziyette. Diğer taraftan CHP’nin sofrasına yiyecek taşımak gibi bir vazife üstlenmiş durumda. Kendisine hiçbir hayrı olmayan parti seçime girmiş vaziyette. Almış oldukları her oy CHP’ye yarayacak bir şekilde bir çalışma içerisinde. Cumhur İttifakı içerisinde yer alsalardı hem kendilerine hem de milli mutabakat çizgisi içerisinde aynı dini değerleri aynı dünya ve ahiret görüşüne sahip olan yapıya hizmetleri de dokunurdu. Bugün Saadet Partisi ile CHP’nin aynı çizgide aynı ekonomide bir ve aynı olduklarını hiç kimse söyleyemez" dedi.