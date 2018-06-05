Yelis: "Ekonomideki en önemli parametre istikrar"

AK Parti Bursa 2.Bölge Milletvekili Adayı Ahmet Yelis, seçim turlarına ara vermeden devam ediyor. Vatandaşlarla yaptığı sohbet sırasında yeni sistem hakkında bilgi veren Yelis, "16 Nisan öncesi parlamenter sistem içerisinde meclis hem yasamayı yapmak hem de yürütmeyi oluşturmak zorundaydı. Başbakan ve bakanların dahil olduğu bir sistem vardı. Bakanlar mesailerinin büyük bir bölümünü seçildikleri bölgedeki seçmene ayırmak zorunda kalıyorlardı. Halbuki şimdi yetkiyi alan Cumhurbaşkanı ülkenin, devletin, milletin lehine olacak şekilde kararlar alacak. Bakanlar da üzerlerinde seçmen baskısını diğer milletvekili arkadaşlarının baskısını hissetmeden rahat bir şekilde mesailerinin yüzde yüzünü kendi alanlarına verecekler. Ve hizmet noktasında da daha verimli olacaklar. Önceki sistemdeki gibi 2’ye 3’ye parçalanmış bir şekilden uzak olacaklarını düşünüyorum. Bu açıdan da yeni sistemin hayırlı olduğu kanaatindeyim" diye konuştu.

"AK Parti mecliste çoğunluğu elde ederse dolar düşer"

Seçim öncesi dolardaki artış ve buna bağlı olarak enflasyondaki yükselişe de değinen Yelis, "Dolar ekonomideki tek parametre değildir. Parametrelerden sadece bir tanesidir. Büyük 10 parametre içerisinde olabilir. Ama yüzlerce parametreden bir tanesidir. Bunlardan bana göre en önemli parametre dolardan da faizden de enflasyondan da üretim ve tüketimden de daha önemli olan parametre istikrardır. Eğer ülkemiz 25 haziran sabahı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığı ile sonuçlanan bir seçimi yaşarsa mecliste de bizlerin dahil olduğu AK Parti’nin çoğunluğu elde ettiği güçlü meclis ve güçlü bir liderlik ortaya çıkarsa ben ekonomide şu anda oluşturulmaya çalışılan hiç bir sorunun sorun olarak kalmayacağını düşünüyorum. Bunlar Türkiye üzerinde hesap yapanların kurduğu tuzaklar vatandaşlarımız 24 Haziran’da bu tuzakları, planlayanların kafasına geçirecektir" dedi.