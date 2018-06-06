Bölge Milletvekili Adayı Ahmet Yelis, "Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı aynı kefeye koymak büyük bir nezaketsizliktir" dedi.

Ahmet Yelis, seçim çalışmalarına Bursa’nın iki dağ ilçesi Keles ve Harmancık’ta devam etti. HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın TRT’deki propaganda konuşmasını dışarıda yapması gerektiğini savunup Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alarak "Sen de cezaevine girdin. Biz o gün yanındaydık. Selahattin Demirtaş’ın da içeride durması yanlış" diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili olarak "Erdoğan ile Demirtaş’ı bir kefeye koymak nezaketsizliktir" dedi. Yelis, "Cumhurbaşkanımız bir şiir okudu bu şiir Erdoğan’ın halkı için benimsediği bir şiirdi. Bu şiiri okuduğu için hukuki olmayan siyasi bir karar ile hem görevinden alındı, hem de cezaevine konuldu. O gün Cumhurbaşkanımızın yanında duran tek il başkanıydım destek amaçlı gitmiştim. Hanımefendi diyor ki ’Biz o gün yanındaydık kardeşim be Selahattin Demirtaş’ın da içeride durması yanlış’ diyor. Şimdi bir tarafta milletin değerlerini ifade eden şiiri okuduğu için tutuklanan bir insan, öbür tarafta terör örgütü ile arasına mesafe koyamayan, halkı tahrik edici, sokağa dökecek konuşmalar yapan bir insanı aynı kefeye koymak siyasi bir nezaketsizliktir. Tamam oy için bir şeyler yapılabilir ama bir de bunun kırmızı noktaları var. Üzülerek ifade ediyorum o kırmızı noktalarda aşılıyor sadece oy için bir taraftan Saadet Partisi, bir taraftan İYİ Parti böyle davranıyor. CHP zaten kendine yakışanı yapıyor. Ben bizim birlikteliğimize kısa vadeli seçim birlikteliği olarak bakmıyorum. Bu Türkiye’nin kaderinin birliğidir. Bu Türkiye’deki bir milli mutabakat arayışının cevap bulmasıdır. Bu arayışın da diğer parti mensuplarının buraya dahil olarak devam edeceğine inanıyorum. Başka çıkış yolu da yok zaten" dedi.