Yelis fabrika işçileriyle bir araya geldi

Milletvekili adayı Ahmet Yelis, adeta 24 saat mesai yaparak, Bursa’da gidilmedik yer bırakmıyor. Bir fabrikanın öğle yemeğinde işçilerle bir araya gelen Yelis, işçilerle sohbet ederek, kendilerine destek vermelerini istedi. Fabrika işçilerine seslenen Yelis, "Bizim medeniyetimizde Türk İslam medeniyetinde insan merkezli olaylara yaklaşmak var, ama dünya üzerinde bütün yaklaşımlarda insan dışlanmış bir vaziyette. Sadece kâr merkezli, bir nevi sömürü merkezli yaklaşım var. Robotlarla üretim artık devreye girmiş vaziyette, hatta önümüzdeki dönemde endüstri 4-0 dedikleri, tamamen insanı dışlayan bir sistemle üretim yapmak istiyorlar. Bizler yeniden nizam-ı âlem diyen insanlar olarak diyoruz ki, dünyada hangi konuya bakılırsa bakılsın, mutlaka insan merkezli bakılması lazım. Çünkü netice itibari ile robotların karnını doyuracağı, robotların ihtiyaçlarını gidereceği bir dünya değil. İnsanların iş ve aş bulmada zorunlu olduğu bir dünyada, hayata insan merkezli bakılması lazım. Yoksa insanlarımız üniversiteyi bitiriyor, yetmedi bir dil öğreniyor, yetmedi bir daha öğreniyor. Ama yine işsizlik oranı gençler arasında oldukça yüksek. Bunun sebebi dünya üzerinde kurulu olan sistemin insan merkezli olmaması. Bir takım sermayenin daha fazla kâr elde etme merkezli olmasıdır. Bizler ticarete insan merkezli bakmayı öğreneceğiz. Bunun başka yolu da yok. Eğer bizler Ak Parti olarak, Cumhur ittifakı olarak, insanlara iş ve aş üretmek noktasında onların dümen suyuna girecek olursak yanlış olur. Önümüzdeki dönemde, dar bir alanın, yüzde 2 gibi cüz’î bir kitlenin, ister buna mavi yakalı, ister beyaz yakalı deyin, alanlar oluşacak. Onun ötesinde, sabahın köründe işe gelseler de, gecenin karanlığında evine dönseler de, ne almış oldukları ücret, ne kazandıklarıyla geçimlerini idame ettiremez insanlar olacak. Bunun kırılması lazım. Bizim ahlak, adalet ve hakça paylaşıma dönmemiz lazım. Bunun için de el birliği ile güç birliği ile hem kafa yoracağız, hem yeni sistemler bulacağız. Bunun ötesi yok. İnşallah bizler de, Türkiye de, siz de bize yetki verirseniz, bu çabaların içerisinde olacağız” dedi.