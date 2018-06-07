Yelis, huzurevini ziyaret ederek yaşlılara gül dağıttı

Huzurevi sakinlerine gül dağıtan Yelis, onlarla sohbet etti.

AK Parti Bursa Milletvekili adayı Ahmet Yelis, seçim çalışmaları kapsamında Bursa Ali Osman Sönmez Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek, yaşlılarla sohbet etti. Yaşlıların sorunlarını da dinleyen Yelis, herkesin bir gün yaşlanacağını ifade etti. Bayanlara gül takdim eden Yelis, yoğun ilgi ile karşılandı. Ahmet Yelis, "Bizim İslam anlayışımızda olan Türk’ün kültürü birlik, beraberlik, büyüğe saygı, küçüğe sevgi ve dertleri kendi içerisinde çözme yeteneği her geçen gün azalmakta. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi aile yapısı çökertilmekte. Aile yapısı içerisindeki çocuk sayısı düşmekte. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konunun altını çizerek asgari 3 çocuk sahibi olun şeklinde duruma işaret etmekte. Herkesin çalışmak zorunda kalması, bu kapitalist sistem içerisinde ayrıca ailelerin çekirdek aile, birey aile olabilmesi, geniş aileden uzaklaşması, yaşlılık problemi ve sağlık problemi olanların üzerinde de büyük bir sıkıntı oluşturmakta. Devletimiz bu sıkıntıları aşabilmek için böyle kuruluşlar vasıtasıyla sorunları kısmen aşmaya çalışmakta. Bu alanda iki tür çalışma yapılması gerek. Birincisi milli değerlerimizin, dini değerlerimizin daha çok hakim olduğu dayanışma, sosyalleşme, yardımlaşma, daha doğrusu ahiret duygusunun öncelikle hayatımızda geniş yer almasını sağlamamız gerekiyor. Maddi alanda da yardımlaşma yükünde ise dayanışma mümkün değilse, o zaman böyle kuruluşların geliştirilerek çoğaltılması gerekir. Çünkü her birimiz bir gün yaşlanacağız. Bugün kuvvetli olabiliriz, yaşımız genç olabilir ama kimin ne zaman yardıma muhtaç kalacağını bilemeyiz. Bu günleri de düşünerek gençlerimizin hayatını kendi annesi, babası, büyükleri ile paylaşmasını bilmesi lazım" dedi.