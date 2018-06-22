Yelis, İHA’yı ve Türkiye Gazetesini ziyaret etti

AK Parti Bursa Milletvekili Adayı Ahmet Yelis, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Adeta 24 saat mesai yapan Yelis, İhlas Haber Ajansı (İHA) ve Türkiye Gazetesini ziyaret etti. Muhabirlerle sohbet eden Yelis, seçim kapsamında olan çalışmalarını anlattı.

Açıklamalarda bulunan Yelis, "Ortadaki tablo bana göre seçmen tarafından çok net. Seçmen bizlere göre daha rahat. Biz seçilenler kendimizi ifade etmek için çok uğraşmak zorundayız. Ama seçmen artık tabloyu çok net görüyor bir tarafta yıkmaktan, yakmaktan, durdurmaktan bahseden bir yapı Millet İttifakı var. Millet İttifakının içindeki Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Muharrem İnce, ilk söze yıkmak ile başlıyor. Temel Karamollaoğlu beyefendi durdurmakla, Meral Akşener de daha tam yönünü belirleyememiş bir taraftan parlamenter sisteme geçileceği bir taraftan ise Cumhurbaşkanlığı noktasında faaliyet mi yapacağını bilmiyoruz, tam kararını verebilmiş değil. Ama bizim içinde bulunduğumuz ittifak yani AK Parti ve Büyük Birlik Partisi’nin dahil olduğu ittifak çok net bir ittifak sadece yapmayı vaat eden, iş, aş ve kalkınmayı vaat eden ülkeye bir takım değerler kazandırmayı vaat eden bir yapı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız yönetim kabiliyeti açısından uzun yıllardır kendisini ispat etmiş bir lider. Vatandaşımız bakacak bir tarafta tecrübesi ile programı ile kendi içerisindeki uyumuyla azami derecedeki birlikteliği olan bir AK Parti bunun karşısında 5-6 parçadan birbirine benzemeyen herhangi bir konuda uzlaşması mümkün olmayan bir yapı var. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi HDP, SP, CHP ile İYİ Parti ülke yönetiminde aynı noktada hareket edebilecekler. Bu mümkün değil bunun mümkün olmadığını kendileri de biliyorlar ama olursa 2. tura iş kalırsa diye sağa sola göz kırpmaya başladılar. PKK ile arasına mesafe koyamamış olan ve PKK’nın uzantısı olan siyasal partinin oyalarını alabiliriz diye çeşitli beyanatlar veriyorlar. Bunlar bizi üzüyor daha dün 5 askerimiz gazi 3’ü de şehit oldu. Türkiye’nin içinden geçtiği bu durumda Türkiye’deki bölücü örgütle arasına mesafe koyamamış olan yapılara göz kırpmanın da son derece yanlış olduğuna inanıyorum. Çünkü buradan da bir şey çıkmaz. Hem kendilerine zarar verirler hem de ülkemize zarar verirler. Rahmetli Muhsin Başkanında bir sözü vardı, ’Bir anlık nefes için fırıldak olmaya gerek yok’ demişti onun için Türkiye’de siyaset yapanlar her zaman devletin bekasını huzur ve refahını öncelemek zorunda diye düşünüyorum. Bizler BBP ve AK Parti olarak bu çizgide hem ülkenin yönetimine hem de meclise talibiz. Bursalıların isteği üzerine meclise girecek olursam hem Bursalıların sesi olacağım hem Büyük Birlik Partililerin hem milliyetçilerin hem Türkiye’deki bütün ülkücülerin sesi olacağım bunun sözünü şimdiden veriyorum" dedi.