27. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimlerine bir gün kala bir televizyon programına konuk olan AK Parti Bursa Milletvekili Adayı Ahmet Yelis yaptığı açıklamada, "Meclis’te yaklaşık 9 senedir temsil edilemeyen Büyük Birlik Partisi rahmetli şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’ndan sonra yine arkadaşlarımız ile birlikte bizler seçildiğimiz takdirde TBMM’de Muhsin Yazıcıoğlu çizgisini siyasette sesini duyurma fırsatı bulacağız. Bizler de rahmetli şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ile Türk siyasetine atıldığımız ilk günden bugüne kadar ortaya koyduğumuz doğruları, ortaya koymuş olduğumuz politikaları, devletten yana, milletten yana olan, insan hakları, özgürlüklerden, hakça paylaşım, ahlak ve adaletten yana olan politikalarımız da inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisinde neşvü nema bulacak. Aynı zamanda da biz TBMM’ye girdiğimizde yaklaşık 10 yıldır bir türlü çözüme kavuşamayan rahmetli şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu davasını da netleştirilmesi konusunda da sesimiz daha gür çıkacak. Daha fazla bu dosyanın takipçisi olacağız. Allah’ın izni ile de bu mahkemelerde bu dosyanın netliğe kavuşmasını sağlayacağız. Çünkü Muhsin Yazıcıoğlu şehit liderim hem bir siyasi partinin genel başkanı hem bir siyasetçi, politikacı aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin şerefli bir üyesiydi. Burada TBMM’de milletvekilliği yapanların aslında onun bu dosyasının aydınlanmasında elinden geleni yapması gerekiyordu. Ama çok büyük destekler göremedik. Hatta bir ara dosyanın kapatılmasına rağmen şehadet süresi ile ilgili Genel Başkanımız Mustafa Destici’nin büyük gayretleri, divan üyelerimiz, MKYK üyelerimizin büyük gayretleri ile dosya tekrar açıldı. Kahramanmaraş’ta bu dosya tekrar görülüyor. Ben Türk hakimlerine güveniyorum. Türk savcılarına güveniyorum. Bu dosyanın aydınlatılması hususunda gerekeni yapacaklardır. Bana sorarsanız yeni bilgilere araştırmalara gerek yok. Hatta bana göre dosyanın içerisine gereksiz olarak girmiş olan bir takım evraklar ayıklandıktan sonra içindekilere bakılsa dahi sonuca gidilebileceğini düşünüyorum. Biz de o anlamda hem dosyaya sahip çıkmak, hem rahmetli başkanımızın siyasal davasına sahip çıkmak için mecliste olacağız. Bu konuda da bu davanın takipçileri bizleriz. Davanın hızlı bir şekilde sonuçlanması için elimizden geleni yapacağız" dedi.