Yeni böbreğiyle Uludağ'ın zirvesine tırmandı

Böbrek nakli ile hayata tutunan Serkan İstikbal, Uludağ'ın zirvesine tırmandı.

Bursa'da 1 yıl önce böbrek nakli olan folklor hocası Serkan İstikbal, organ naklinden sonra spora yeniden başladı. Geçen yıl gerçekleştirilen başarılı böbrek nakli ile hayata tutunan 35 yaşındaki İstikbal, sağlığına kavuşmasının ardından kendini dağlara vurdu. Uludağ'ın zirvesine tırmanan İstikbal, “İnsan hayatı boyunca yeni yollarla nerede ve ne zaman karşılaşacağı hiç bir zaman belli olmuyor. 3 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi kondu. Daha sonra diyaliz tedavisi gördüm. Tüm aktivitelerden geri kaldım. Ben halk oyunları eğitmeniyim. Diyaliz sürecinde bu çalışmalardan geri kaldım. Organ naklinden sonra yine eski hayatımıza geri döndüm. Hatta onun üzerine daha fazlasını koydum. Organ bağışında bulunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yaklaşık 1 yıl önce böbrek nakline başladıkları hastanede başarılı operasyonlara imza attıklarını belirten Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Böbrek Nakli Merkezi Sorumlusu Yar. Doç. Murat Öztürk, “Serkan ilk nakil adaylarımızdan bir tanesiydi. Şuanda bize ne kadar başarılı bir operasyonu gerçekleştirdiğimizi kanıtladı. Maşallah kendisine. İnşallah organ bağışı ile diğer diyalize bağlı olan hastalarımız da sağlığına kavuşur” diye konuştu.

Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan ise, “Bursa bölgesi organ naklinde son 7 yılda başarılı çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Son 6 yılda Bursa bölgesi olarak Türkiye birinciliğini devam ettiriyoruz. Bu dönemde birinciliği yakalayarak Avrupa'da da adımızdan söz ettirmek istiyoruz. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlık Nilüfer ek hizmet binamızda organ nakli merkezi kurduk. Geçen yıl kurduğumuz bu merkezde başarılı operasyonlara imza attık. İnşallah kornea nakline yönelik çalışmalarımız olacak. İstiyoruz ki Bursa bölgesi 5 merkezli bir nakil yapılan bölgeye dönüşsün” dedi.