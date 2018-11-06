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Yeni Bursa valisi göreve başlıyor

Mülkiye başmüfettişi olarak görevlendirilen İzzettin Küçük’ün yerine Bursa Valiliği’ne getirilen Yakup Canbolat çarşamba günü göreve başlıyor.

Mülkiye başmüfettişi olarak görevlendirilen İzzettin Küçük'ün yerine Bursa Valiliği'ne getirilen Yakup Canbolat çarşamba günü göreve başlıyor.


Resmi Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanı kararlarıyla mülkiye başmüfettişi olarak görevlendirilen Bursa Valisi İzzettin Küçük'ün yerine atanan Konya Valisi Yakup Canbolat göreve başlıyor. Çarşamba günü saat 10.00 itibariyle göreve başlayacak olan Yakup Canbolat, 1992 yılında Konya Valiliği kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başladı. 1995 yılında kura çekerek Durağan (Sinop) Kaymakamı oldu. Çeşitli görevlerde bulunun Canbolat, 2016 yılında Konya Valiliği görevine tayin edildi.

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