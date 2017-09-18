Yeni eğitim öğretim yılında okullarda sıkı güvenlik

Okul çalışanları güvenlik soruşturmasından geçirilirken, her okula bir polis zimmetlendi.

Türkiye genelinde yaklaşık 18 milyon, Bursa’da ise 550 bin öğrenci ve 30 bin öğretmen için 2017-2018 eğitim öğretim yılı, ilk ders zili ile başladı. Bursa’daki ilk ders zilini ise Vali İzzettin Küçük çaldı. Heykel’deki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan İlköğretim Haftası etkinlikleri Mehmet Aker İlkokulu’nda düzenlenen programla devam etti. Vali İzzettin Küçük, öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılını kutlarken, velilere ve öğretmenlere de öğütlerde bulundu. Velilerden öğrencilerle okul hayatı ile ilgili konuşmalarını isteyen Vali İzzettin Küçük, öğretmenlere de her öğrencinin kendi potansiyeli olduğunu, ayrı ayrı öğrencilerle ilgilenilmesi gerektiğini anlattı.

Vali Küçük, eğitim öğretim döneminin huzur içinde geçmesi için okullarda tüm tedbirlerin alındığını belirterek, "Riskli gördüğümüz okulların civarına MOBESE sistemi kuruldu. Tüm okullarda kantinciler, çalışanlar, temizlik görevlilerinin güvenlik soruşturmaları yapıldı. Her bir okula bir polis müdürü zimmetlendi. Çocuklarımızın huzur içinde eğitim görmelerini sağlayacağız. Okul çevrelerinde alakası olmayan kişilere de izin vermeyeceğiz” dedi.

Bursa’da bir çok ilkokulda sabah saatlerinde okul bahçesinde biriken öğrenciler, İstiklal Marşı sonrasında sınıflarına girdi. Öğrencilerin ilk gün dolayısı ile heyecanlı olduğu görüldü. Öğrencilerin yaşadıkları heyecana aileleri de ortak oldu. Çocuklarını ilk günden yalnız bırakmayan ailelerde okulun bahçesini doldurdu.Bu yıl öğrencileri yenilikler de bekliyor. Bir, beş ve dokuzuncu sınıflar yenilenen müfredatla okuyacaklar.