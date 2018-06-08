Yeni Gemlik Devlet Hastanesi’nde sona gelindi

Yol ve çevre düzenlemesi de Gemlik Belediyesi tarafından yapılan yeni devlet hastanesinin en geç önümüzdeki hafta açılması hedefleniyor.

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz hastane için çalışmaları ve çevre düzenlemesini yakından incelerken, Gemlik’e sağalanan önemli bir katkının da devlet hastanesi olduğunu kaydetti. Merkezi Hükümet, Büyükşehir Belediyesi, Teşkilatlar ve Gemlik Belediyesinin uyumlu çalışması sonrasında Gemlik’e çok sayıda eser kazandırıldığını vurgulayan Belediye Başkanı, ’’İç tesisatları da tamamlanan Gemlik Devlet Hastanesi, bölgenin örnek hastanelerinden biri oldu. Hastanemizin taşınması bir yandan devam ederken, bizler de çevre düzenlemesini tamamlıyoruz. Gemlik’e hayırlı olsun’’ dedi.

Konu ile alakalı değerlendirme yapan Yaşar İslam ise; ’’Gemlik’in temel ihtiyaçlarından biri olan devlet hastanesine bakanlarımız, milletvekillerimiz ve AK Parti kadroları büyük önem verdi. Kısa sürede de Gemlik’e kazandırılan hastane, büyüyen Gemlik’te önemli bir yükü alacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık konusunu her zaman ayrı önemsemiş, bu konuda yatırımlar yapmıştır. Şehir hastaneleri ve bölge hastaneleri hızla yükselirken, Gemlik’te hem görsel, hem kullanışlı bir yapıyı kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. AK Parti, her zaman söz verdiğini yapmış ve halkımızın güvenini kazanmıştır. Emek verenlere teşekkür ediyoruz’’ şeklinde konuştu.