Yeni hastanenin yollarına engelli dostu kaldırım

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yeni hastane yoluna engelli dostu kaldırım döşeniyor.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni hastane yollarına engelli vatandaşların da rahat bir şekilde kullanabileceği yeni kaldırımlar yapılıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Refik Yılmaz, “Fen İşleri ekiplerimiz yeni Hastanemizin yollarında kaldırım genişletme çalışmalarına devam ediyor. Kış şartları ağırlaşmadan yolları ve kaldırımları mesele olmaktan çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Yürütülen çalışmalarla birlikte hem yaya trafiğinin çözüme kavuşacağını, hem de kaldırımın genişletilerek yaya yolunun güzelleşeceğini belirten Başkan Yılmaz, çalışmalarda bölge esnafının ve vatandaşların göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür ederek, “İnşallah vatandaşlarımız en kısa zaman zarfında daha geniş kaldırımlarda rahat rahat yürüyebilecekler” diye konuştu.