Yeni Hayat’ta bininci doğum heyecanı

Ercan-Sibel Erdem çiftinin ikinci çocukları Ata bebek, dünyaya gözlerini Özel Hayat Hastanesi’nde açarken, doktorlar ve çiftin yakınları Ata bebeğin doğumunu kutladı. Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul, Başhekim Uzm.Dr.Fatih Özkul, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Nazmiye Şentürk, Başhemşire Gülşen Tutarlı hastanenin yeni binasında doğan bininci bebeğin sevincini paylaştı.

Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul da hastane adına Ata bebeğe bir altın taktı. Yeni hastanelerinde 6 aylık bir süreyi geride bıraktıklarını söyleyen Uzm. Dr. Ahmet Özkul, "Doğum bölümümüz en iyi bölümlerimizden birisi oldu. Bizler de bu yeni hastanemizde bininci bebek ile karşılaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ata bebek de şanslı bir bebekmiş. Bu süre içerisinde bininci bebek olması bir kıymettir, değerdir, biz de hoşgeldin demiş olduk. Hayırlı olsun inşallah" dedi.

6 kadın doğum uzmanının yanı sıra 24 saat hizmet veren çocuk doktorunun da bulunduğuna işaret eden Uzm. Dr. Özkul, doğumların normal doğum şeklinde yapılmasını da tavsiye etti.

Anne Sibel Erdem ise yaptığı açıklamada, "Çok şanslı olduğunu düşünüyorum, İnşallah bahtı bu şekilde gider" ifadelerini kullandı.