Yeni Karaman Yüzme Havuzu Yenileniyor

Osmangazi Belediyesi'nin Yeni Karaman Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nu daha modern hale getirmek adına başlattığı çalışma kapsamında havuz baştan aşağıya yenileniyor.

Yeni Karaman Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nu dört mevsim daha kullanışlı hale getirmek adına yenileme çalışması başlatan Osmangazi Belediyesi, havuzun fiziki yapısını güçlendirerek daha modern hale getiriyor. Başlatılan geniş çaplı revizyon kapsamında havuzun kış aylarında üstünün kapatılmasını sağlayan hava destekli membran söküldü. Yenileme çalışmasıyla üstü kapatılacak olan çatının çelik konstrüksiyonu tamamlandı. Çelik konstrüksiyon akustik metal çatı kaplaması ile kaplanacak. Havuzun etrafı temellerine kadar kazıldı ve etrafına betonarme çerçeve oluşturuldu. Havuzun tuğla duvarları tamamlanırken, sıva işlerinin tamamlanmasının ardından seramiklerin döşemesi ve pencerelerin montajına başlanacak. Havuzdaki duşlar ve tuvaletler yenilenirken idari binaya iki yeni ofis inşa ediliyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yeni Karaman Yüzme Havuzu'nu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Yeni Karaman Yüzme Havuzu'nun Osmangazi Belediyesi'nin en aktif kullanılan havuzu olduğunu belirten Başkan Dündar, “Yaz döneminde üstü açık olarak kullandığımız bu havuzumuzun üstünü kış döneminde balon sistemiyle kapatıyorduk. Bursa'nın kuvvetli esen lodosu membran örtüye zarar veriyordu. Dört mevsim kullanılan bir tesis olduğu için bu havuzumuzu daha modern hale getirmek adına yenileme çalışması başlattık. Çelik çatı ile havuzu kapalı hale dönüştürüyoruz. Çalışmalar bittiğinde vatandaşımıza daha modern, kaliteli ve sağlıklı bir hizmet sunmuş olacağız. Önümüzdeki bir ay içerisinde hizmete açmayı planlıyoruz. Yüzmeyi seven tüm vatandaşlarımızı Yeni Karaman Yüzme Havuzu'na bekliyoruz” dedi.