Yeni kaymakam göreve hızlı başladı

Bursa'nın Keles ilçesinin yeni kaymakamı göreve hızlı başladı.

Salı günü göreve başlayan Kaymakam Fatih Kurt, ilk ilçe merkezindeki esnafları tek tek dolaşarak, sıkıntı ve taleplerini dinledi. Fatih Kurt, daha sonra merkezde bulunan okulları gezdi. Kurt, Davut Zeki Akpınar Ortaokulu'nda Bursa Ticaret ve Sanayi odası (BTSO) ile Büyükşehir Belediyesi'nin katkısıyla hazırlanan “Yenilenebilir enerji” konulu deney ve gösterilerden oluşan faaliyete katıldı.

Büyükşehir Kanunu ile mahalle olan köylerden Alpağut'a giderek orada muhtar ve mahalle halkı ile görüşen Kaymakam Fatih Kurt, daha ilk günden ilçe halkının takdirini kazandı. Genç kaymakamın ilçede uzun müddet kalmasını isteyen Kelesliler, Fatih Kurt'un aday kaymakam olması ve 6-7 ay sonra gidecek olmasına şimdiden üzülüyor.