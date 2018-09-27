İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeni kaymakam göreve hızlı başladı

Bursa’nın Keles ilçesinin yeni kaymakamı göreve hızlı başladı.

Bursa'nın Keles ilçesinin yeni kaymakamı göreve hızlı başladı.


Salı günü göreve başlayan Kaymakam Fatih Kurt, ilk ilçe merkezindeki esnafları tek tek dolaşarak, sıkıntı ve taleplerini dinledi. Fatih Kurt, daha sonra merkezde bulunan okulları gezdi. Kurt, Davut Zeki Akpınar Ortaokulu'nda Bursa Ticaret ve Sanayi odası (BTSO) ile Büyükşehir Belediyesi'nin katkısıyla hazırlanan “Yenilenebilir enerji” konulu deney ve gösterilerden oluşan faaliyete katıldı.


Büyükşehir Kanunu ile mahalle olan köylerden Alpağut'a giderek orada muhtar ve mahalle halkı ile görüşen Kaymakam Fatih Kurt, daha ilk günden ilçe halkının takdirini kazandı. Genç kaymakamın ilçede uzun müddet kalmasını isteyen Kelesliler, Fatih Kurt'un aday kaymakam olması ve 6-7 ay sonra gidecek olmasına şimdiden üzülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.