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16 Mayıs 2018 11:52

Yeni kıyafetlerini giyen jandarma şıklığıyla göz kamaştırıyor

Havaların ısınmasıyla birlikte yazlık kıyafetlerini giyen jandarma ekipleri şıklığıyla vatandaşlardan tam not aldı.

Yeni kıyafetlerini giyen jandarma şıklığıyla göz kamaştırıyor

16 Mayıs 2018 11:52


İçişleri Bakanlığına bağlanan jandarmanın Bursa’da giymeye başladığı yeni model yazlık kıyafetler görenler tarafından büyük beğeniyle karşılandı. İmajı değişen jandarma şıklığıyla göz doldurdu.


Kol kısmında bulunan rütbelerin üstünde sağ tarafta Türk bayrağı sol tarafında ise Jandarma Genel Komutanlığının reflektörlü amblemi yer aldı. Gece şartlarında kolaylıkla fark edilen yeni elbiseler uygulama yapılan vatandaşlar tarafından da oldukça beğenildi. Yılbaşından itibaren ise jandarma araçlarının yeniden işaretlenerek görünürlüğünün arttığı görüldü.




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