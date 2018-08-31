Yeni Mahalle’ye 2 dönümlük park

Belediye tarafından Yeni Mahalle’de 2 bin metrekare alan üzerine yapılan parkta oyun ve spor aletleri, yürüyüş yolu ve oturma grupları bulunuyor. Belediye Başkanı Alper Taban, çocuk oyun ve spor alanını ziyaret ederek, mahalle sakinlerine parkın hayırlı olması dileklerini iletti. Taban, “İnegöl’ümüzün eksiklerini bir bir gideriyoruz. Geçmişte pek çok mahallemizde özellikle çocuk oyun alanları, oturma alanları, otopark alanları üretmeye çalıştık. Yollar ve alt yapıyla ilgili eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Belediyeciliğin doğumdan ölüme kadar var olan bir süreç olduğunu düşünerek vatandaşımızın bütün ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Yapılan çalışma hakkında da bilgiler veren Taban, “Buraları daha yeni yeni gelişen yerleşim alanları. Bütün vatandaşlarımız gelip buradan istifade edebilirler. Proje uygulama alanında 260 metrekarelik bir çocuk oyun alanı var. 100 metrekarelik fitness alanı, 500 metrekarelik yeşil alan, 167 metrekarelik yürüyüş alanı mevcut. 56 ağaç inşallah yeşerip büyüyecek. Zemin dökme kauçuk. Projenin bedeli yaklaşık 200 bin TL” dedi.