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02 Mayıs 2018 18:14

Yeni nesil kompozitler Bursa’da geliştirilecek

Bursa’da ‘Yeni Nesil Kompozit Malzeme Uygulama ve Araştırma Merkezi’ kuruldu.

Yeni nesil kompozitler Bursa’da geliştirilecek

02 Mayıs 2018 18:14

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) yapılan başvurunun kabul edilmesi sonrası yeni araştırma merkezinin kurulmasıyla ilgili karar 22 Nisan 2018 tarihli ve 30399 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.


Yeni Nesil Kompozit Malzeme Uygulama ve Araştırma Merkezi (YENEKOM) bünyesinde gerçekleştirilecek yatırım ve araştırmalarla ülkemizde üretilen teknolojik ürünlerde ihtiyaç duyulan yeni nesil ileri mühendislik malzemelerinin yerli ve milli olarak geliştirilmesi amaçlanıyor. YENEKOM çatısı altında gerçekleştirilecek üniversite sanayi işbirliği kapsamındaki ulusal ve uluslararası araştırma projeleri ile geliştirilecek katma değeri yüksek yeni nesil kompozit malzemeler çeşitli üretim sektörlerinin ihtiyacını karşılarken dünya ile rekabet edebilme gücümüzü arttırarak ülkemizin yararına da teknolojik ve ekonomik katkılar sağlayacak.


Merkezin amacı yüksek nitelikli araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek ve başta otomotiv, savunma, havacılık, tekstil, ve mobilya sanayilerinde kullanılmakta olan yeni nesil kompozit malzemelerin geliştirilmesi, üretimi ve test-analiz hizmetlerinin paydaşlara etkin bir şekilde sunularak ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlanması.




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