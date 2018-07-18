Yeni nesil star Ayo Bursa’da konser verdi

Uluslararası Bursa Festivali’ne bu kez yabancı sanatçı Ayo konuk oldu.

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen 57. Uluslararası Bursa Festivali’nde sahne alan Ayo, konser öncesi basın mensupları ile buluştu. Böylesine köklü bir müzik festivalinde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Nijerya asıllı sanatçı, Bursa’nın önemli bir tarih ve kültüre sahip olduğunu söyledi.

Hakkında yeni "dünya starı" gibi sözler söylendiğinin hatırlatılması üzerine "Ben müziğimi icra ediyorum. Bana göre yıldız insanların hayatlarına dokunan ve hayatlarını kurtaran insanlardır. Kendimi asla bir dünya yıldızı olarak görmedim" diye konuştu.

Bir gazetecinin "Gelecekte yazar olmak ister misiniz?" sorusuna, "Bu benim aslında çok yapmak istediğim bir şey. Yıllar önce birisi gelip ’Hayatın çok değişik, bunu sen anlat yazalım’ dedi. Ancak hazır olmadığımı söyledim. Ama ilerde böyle bir düşüncem var" yanıtını verdi.

Şarkıcılığın ve söz yazarlığının yanı sıra sinemada da boy gösterdiğinin hatırlatılması üzerine, "Oynadığım filmde beni hiç kimse Ayo olarak tanımadı, benim kim olduğumu tanıyamadı. Sadece oynadığım karakteri canlandıran biri olarak gördüler, benim için en büyük övgü buydu" dedi.

57. Uluslararası Bursa Festivali’nde sahne alan sadece şarkıcı olarak değil şarkı yazarı kimliğiyle de müziği yaşam biçimi haline getiren ve son on yıldır gerçekleştirdiği turnelerde dünyayı dolaşan Ayo; müziğe yeni bir ses getirdi. Sahneye Folk-rock ve soul tarzını Afrika kökleriyle buluşturduğu eserleriyle Bursa halkına enfes bir müzik ziyafeti yaşattı. Gitar, bateri gibi pek çok enstrümanı elektronik altyapıyla birleştiren Ayo, güzel sesiyle bir bütün oluşturdu.

Coşkulu konser gecesi Ayo’nun sempatik tavırlarıyla neşelenirken, sevenleri alkışı eksik etmedi. Ayo, gerek seslendirdiği eserlerle gerek sahne şovlarıyla sevenlerine muhteşem bir festival akşamı yaşattı.