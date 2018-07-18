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18 Temmuz 2018 14:33

Yeni projeler masaya yatırıldı

Nilüfer Belediyesi’nin hayata geçirdiği İnovasyon Merkezi, danışma kurulu toplantısında proje ve hedeflerini değerlendirdi.

Yeni projeler masaya yatırıldı

18 Temmuz 2018 14:33


Nilüfer İnovasyon Merkezi, üçüncü danışma kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in de katıldığı toplantıda akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, özel sektör yöneticileri ile Emin Direkçi, Erdem Kaya, Barış Gül, Erdal Elbay, Oğuz Yapar, Hüseyin Güler, Akyan Kurkur, Şahin Bingöl ve Umut Ekmekçi yer aldı. 2018 odak projelerinin masaya yatırıldığı toplantıya katılanlar, yeni proje ve hedeflere yönelik karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Toplantıda konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer İnovasyon Merkezi’nin kurulduğu günden bu yana birçok yenilikçi proje ürettiğini ifade ederek, katılımcılık anlayışıyla, halkın da benimseyebileceği yeni projeleri hayata geçireceklerini belirtti. Bozbey, “İnovatif çalışmalar, sadece işletmelerde yapılmıyor. Biz de, kendi penceremizden bakarak, vatandaşa dayanan, sürdürülebilir projeler hayata geçiriyoruz ve hayata geçirmeye de devam edeceğiz” dedi.




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