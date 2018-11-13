Yeni teknopark kanunu Ar-Ge projelerinin kalitesini artıracak

Bakanlar Kurulu tarafından önceki yıl çıkarılan 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun getirdiği değişiklikler ULUTEK Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren firmalara anlatıldı.

Sistem Global Danışmanlık Denetim Grup Başkanı Ülkü Şengül tarafından verilen "Teknopark'ta Mâlî Uygulamalar ve Yeni Dönem" eğitimine ULUTEK Teknopark'ta faaliyet gösteren çok sayıda firma temsilcisi katıldı. Yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile 2001 yılından beri uygulanan kurumlar vergisi kazancına yönelik istisnânın uygulama şartlarının kökten değiştirildiğini söyleyen Denetim Grup Başkanı Ülkü Şengül, “Yapılan düzenleme ile artık Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren firmalara belge şartı getirildi. Yüzde 100 olan kurumlar vergisini bir orana bağladı. Aslında bildiğimiz dünya bir miktar değişti. Bu konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Teknoparklardaki firmalar kurumlar vergisi kazancına dair bu istisnâyı uygularken Bakanlar Kurulu kararını dikkate almaları gerekiyor” dedi.

Yaşanan bu değişim sürecini firmalar bazında negatif veya pozitif olarak ele almamak gerektiğinin altını çizen Ülkü Şengül, “Teknoparkta yer alıyorsanız zaten doğrudan kurumlar vergisinden muaf oluyordunuz. Önceden bu konu çok daha sade ve anlaşılır bir şekildeydi. Şu ânda yeni gelen mevzuat, yönetici şirketin onayıyla beraber bir belge şartı mecburiyeti getirdi. Belli hadlerin üzerindeyseniz, patent ya da patente eşdeğer belge alma zorunluluğu getirdi ya da proje bitirme belgesi alma zorunluluğu getirdi. Aslında belgelemeyle ilgili bir farklılık oldu. Ancak günün sonunda yüzde yüz olan kurumlar vergisi istisnası bir orana bağlandı. Yüzde yüz olmasa da buna yakın bir oran çıkacak zaten bu hesaplamaların sonunda. Dolayısıyla bir değerlendirme yapmamız gerekirse, yeni sistem uygulamaya daha dikkat çekici hale getirdi. Ar-Ge projelerinin niteliğine mutlaka ciddi bir katkı sağlayacak. Patent veya patent eşdeğer belge şartı olduğu için, firmalar bunu alabilmek için Ar-Ge projelerinin niteliğini ister istemez bir miktar daha arttırmak zorunda kalacaklar” diye konuştu.

ULUTEK Teknopark'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen eğitim soru-cevap kısmı ile tamamlandı.