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07 Ağustos 2018 12:23

Yeni yapılanma hakim karşısında

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınan FETÖ’nün yeni yapılanmasında yer alan 15 kişi adliyeye sevk edildi.

Yeni yapılanma hakim karşısında

07 Ağustos 2018 12:23

Aralarında sözde il imamı ile eğitim danışmanının da bulunduğu FETÖ’cülerin adliyeye çıkarılırken gülmeleri dikkati çekti.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik başlatılan soruşturma dahilinde örgütün yeni yapılanmasına operasyon düzenledi. Aralarında örgüt tarafından atanmış ve faal olarak görev yapan sözde il imamı olduğu tespit edilen Y.E.E. ile sözde eğitim danışmanının da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.


Telefonlarında yeni gizli haberleşme programları olduğu ve FETÖ liderlerinden firari Emre Uslu’nun talimatıyla adres değiştirdikleri tespit edilen 15 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen FETÖ’cülerin adliye girişinde kameraları görünce gülmeleri dikkatlerden kaçmadı. 15 FETÖ’cünün sorgusu devam ediyor.




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