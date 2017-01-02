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02 Ocak 2017 13:43

Yeni yılda şirket kurmak kolaylaştı

Yeni yılda şirket kurmak kolaylaştı

02 Ocak 2017 13:43

Yeni yılda şirket açmak kolaylaştı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), ticaret sicil harçlarını tahsil etmeye başladı. BTSO üyeleri, böylece vergi dairesi ya da bankaya gitmeden söz konusu harçları tek noktadan ödeme imkânına kavuştu.
Şirket kurmak veya kurulu şirketlerinin bilgilerinde değişiklik yapmak isteyenler, harç ödemeleri için artık vergi dairesine veya bankaya gitmek zorunda kalmayacak. 37 bini aşkın üyesiyle Türkiye’nin en büyük ticaret ve sanayi odası olan BTSO, söz konusu harçları, yeni yılla birlikte tahsil etmeye başladı.
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye ekonomisinin lokomotifi Bursa’nın şirket açılış - kapanış rakamlarında da dinamik bir yapıya sahip olduğunu ifade etti. BTSO üzerinden ayda ortalama 300 firmanın açıldığını belirten İbrahim Burkay, “Odalarımıza verilen yetkiyle birlikte şirket açılışları artık çok daha kolay ve hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Aynı şekilde üyelerimizin şirket bilgilerinde yaşanan değişikliklerde de ticaret ve sanayi odalarımız yetkili oldu. Bürokrasinin azaltılması noktasında sunduğumuz taleplerin karşılık bulmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Yatırımlar ve işletmeler üzerindeki vergi yüklerinin aşağı çekilmesi, damga vergisi ve harçlarla ilgili vergi istisnaları ile birlikte bu uygulama da Türkiye’mizi rekabette üst sıralara taşıyacaktır. Bu önemli düzenlemenin hayata geçirilmesinde büyük emeği olan Maliye Bakanımız Naci Ağbal’a ve ekonomi yönetimine iş dünyamız adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.



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