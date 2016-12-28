Yeni yılda üniversite şantiyeye dönecek

Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden Uludağ Üniversitesi, 2017 yılında temeli atılacak projeler ile adeta bir şantiyeye dönecek.

Üniversite yönetimi tarafından projelendirmesi bitirilen ve yapım izni alınan başta Sosyal Yaşam Merkezi, yeni rektörlük binası, yeni Üniversite Kampüs Camii, kütüphane ek binası, konut ve lojman projeleri ile Uludağ Üniversitesi 2017 yılında kendisini yenileyecek. Önümüzdeki dönemde temeli atılacak projeler hakkında bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Türkiye’nin en önemli ve büyük üniversiteleri arasında yer alan Uludağ Üniversitesi’nin 24 saat aktif halde bulunan bir hayat merkezine dönüştüreceklerini vurguladı. Üniversitenin temelinin atıldığı günden itibaren farklı zihniyet ve yönetimler yüzünden parça parça ve kopuk bir büyüme sergilediğine dikkati çeken Rektör Yusuf Ulcay, “Üniversitemiz bugün sadece merkez kampüsünde yaklaşık 45 bin öğrencinin, 2 bin 500 akademisyenin ve 3 bin 600 personelin bulunduğu devasa bir yerleşim birimine dönüşmüştür. Adeta orta ölçekli bir ilçe nüfusunu yakalayan üniversitemizin günlük ihtiyaçlara cevap verebilen, modern ve konforlu eğitim anlayışına hâkim bir kurum haline dönüştürülmesinin zamanı gelmiştir. Bu anlayış çerçevesinde bizler de yönetim olarak üniversitemizin gerek fiziki yapısını gerekse de eğitim anlayışını değiştirecek ve geliştirecek projeler hazırladık. Bu projelerimiz ile en kısa sürede Uludağ Üniversitesi’ni hak ettiği noktaya taşıyacağımıza inanıyorum” dedi.

Uludağ Üniversitesi olarak, 3. nesil üniversite vizyonu ile ufkunu ve hedeflerini büyüten, geleceğin eğitim modelini yakalamayı hedefleyen bir üniversite için çalıştıklarını söyleyen Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, görev süreleri boyunca da hedeflerine ulaşabilmek adına önemli adımlar attıklarını vurguladı. Başlattıkları hazırlıklarını sürdürdükleri projelerle Türkiye’nin ilk 10 yükseköğretim kurumundan biri olmasını hedeflediklerinin altını çizen Yusuf Ulcay, “Yabancı öğrenci sayımız 3 kat arttı. Yüksek lisans ve doktora öğrenci tercihlerinde yüzde 150 yükselme yaşadık. Bu sene üniversitemizi kazanan her 4 öğrenciden biri bu üniversitemizi ilk tercih olarak yazdı. Geçen yıl üniversiteyi kazananların ortalama 10. sıralarda tercih ettiği üniversitemiz, bu yıl ilk 5 tercihin içerisinde yer aldı. Bilimsel araştırma konusunda akademisyenlerimize ciddi teşvikler verdik. Bugüne kadar 500’ü aşkın projeye 30 milyon TL’nin üzerinde kaynak aktardık. Yurtdışı kongrelere katılım ve sunum desteklerini geçmiş döneme oranla 3 katı yükselttik. Bunlar ilk etapta yapılan çalışmalar oldu. Önümüzdeki dönemde bu destekler ve üniversitemize olan ilgi çok daha artacaktır” şeklinde konuştu.

Temeli atılacak ve planlamaları devam eden projeler hakkında da bilgiler veren Rektör Yusuf Ulcay, 2016 yılının genel anlamda üniversitenin yeni vizyonunun planlanmasıyla geçtiğine işaret etti. 2017 yılında artık harekete geçeceklerini kaydeden Ulcay, “Öncelikle ilk olarak en önemli projelerimiz arasında yer alan Sosyal Yaşam Merkezi’nin tüm hazırlıkları bitti. İhalesi tamamlandı ve geçtiğimiz günlerde ihaleyi kazanan firma ile protokollerimiz de imzalandı. En kısa sürede bu merkezin temelini atacağız. Ayrıca üniversitemizin kurulduğu günden bu yana bir Rektörlük Binası yok. Yönetim olarak bu eksiğimizin de giderilmesi için tüm çalışmalarımızı tamamladık. Onun da en kısa sürede temelini atmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra geçici olarak seneler önce yapılan bir camimiz var. Çok yetersiz ve eski bir cami. Biz buraya çok daha modern ve farklı sosyal çalışmaların da yapılabileceği örnek bir ibadethane kazandırmayı planlıyoruz. Bu konuda da ciddi ilerleme kaydettik. Kütüphanemize ek bir bina daha kazandıracağız. Öğrencilerin aynı dersi bir arada alabileceği merkezi derslikler yapacağız. Doktora ve yüksek lisans öğrencilerimizin kampüs içerisinde konaklamaları için lojmanlar yapacağız. İlerleyen dönemde konut projelerimiz de olacak. Bütün bu saydıklarımız önümüzdeki dönemde temeli atılacak olanlar. İnşallah 2017 yılında üniversitemizi dev bir şantiyeye döndüreceğiz. Yapılacak bu çalışmalar ile üniversitemiz, öğrencilerimiz ve kentimiz kazanacak” diye konuştu.