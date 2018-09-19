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Yeniceköy yolları asfaltlanıyor

İnegöl Belediyesi, Yeniceköy’de 27 dekarlık alanda satıh kaplama çalışmalarına başladı.

İnegöl Belediyesi, Yeniceköy'de 27 dekarlık alanda satıh kaplama çalışmalarına başladı.


Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Alper Taban, ” Mahallemizdeki 28 sokakta hemşerilerimizin yazın toz ve kışında çamurdan mağdur olamamaları için sathi kaplama (soğuk asfalt) uygulamasını hayata geçiriyoruz” dedi.


Büyükşehir kanunu ile Yeniceköy'ün mahalle statüsüne geçtiğini ifade eden Taban, “Yeniceköy'ü çok farklı hizmetler yapmaya çalışıyoruz. Hizmet binamızla, Fatma Göztepe Huzurevi, Bilgi Evi, su, kanalizasyon, arıtma, çocuk parkları ve mahalle otoparklarımızla, doğalgazın getirilmesiyle Yeniceköy'ü önemli hizmetler ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaptığımız hizmetler ile Yeniceköy'ümüz İnegöl Belediyesi'nin farkını hissediyor” açıklamasında bulundu.


Şehrin dört bir tarafında sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmalarımızın devam ettiğini belirten Taban, “Bugünde Yeniceköy mahallemizde toplam 28 sokakta 27 dekar alanda yaklaşık 4000 m uzunluğundaki yollarda ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Burada yürütülen sathi kaplama (soğuk asfalt) çalışmasının belediyemize yaklaşık maliyeti 600 bin TL'dir” dedi.

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