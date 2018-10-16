Yeniceköy'de heyelan riski ortadan kaldırılıyor

Sokak'ta heyelan tehlikesi bulunan alanı tesviye ederek, 200 metre uzunluğunda yeni bir yol açmak için çalışmalara başladı.

Şehrin dört bir yanında hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, Yeniceköy Mahallesi'nde heyelan tehlikesi bulunan alanı daha güvenli hale getirmek üzere çalışmalara başladı. Vatandaşların talepleri üzerine başlatılan çalışma çerçevesinde heyelan tehlikesi bulunan alandan 5 bin metreküp hafriyat çıkarılacak. 200 metre uzunluğunda yeni yol açılacak. Bu çalışmayla hem trafik ağı genişlemiş olacak hem de bölgedeki evler heyelan riskinden kurtulmuş olacak.

Bölgede çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Alper Taban, “419. Sokak'ta vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda bir çalışma yürütüyoruz. Burada bir miktar toprak kayması ve heyelan tehlikesi olmasından ötürü bölgeyi güvenli hale getirmek için çalışmalara başladık. Ama burada hem bu güvensiz alanı ortadan kaldırmak hem de vatandaşlarımızın rahatça yürüyebilmesi adına bu yolu burada açıyoruz. Yaklaşık 200 metre uzunluğunda yeni bir yol açılıyor. 5000 metreküp hafriyat ve 2000 ton dolgu yapılacak. Yaklaşık 100 bin TL maliyeti var. Rakamların çok bir önemi yok, vatandaşların huzuru bizim için mühim” diye konuştu.