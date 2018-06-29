Yeniceköy’e 30 araçlık otopark

Otopark düzenlemesi de tamamlanarak bölgeye 30 araçlık otopark kazandırılmış olacak.

Yıkılma aşamasına gelen istinat duvarı kaldırılıp yerine yenisi yapılıyor. Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Taban, “Bugün Yenice Bin Konutlar bölgesindeyiz. Dün yine Sinanbey Mahallesi’nde bir çalışmada bir araya gelmiştik. Orada bir kaldırım ve otopark düzenlemesinden bahsetmiştik. Hemen her gün yapmış olduğumuz düzenlemeleri kamuoyuyla da paylaşarak çalışmalarımızın vatandaşımız tarafından görülmesini, bilinmesini, değerlendirilmesini istiyoruz. Vatandaşımızla birlikte buluşuyoruz. Pek çok ihtiyacımız var. Bir taraftan yaptıklarımız eskiyor, bir taraftan yeni yeni ilaveler yapıyorsunuz. İstinat duvarının yıkılma ihtimali var. Bunu bertaraf etmek üzere çalışmalarımıza başladık. Burada vatandaşlarımız yaşıyor, öğrenciler okula giderken buradan geçiyor, araçlar park ediyor. Allah göstermesin, bir sıkıntı yaşanmaması için burada arkadaşlarımız bir düzenlemeye gittiler” diye konuştu.

Taban, “Yaklaşık 30 aracın park edebilmesi için bir otopark alanı var. Burayı inşallah daha belirgin bir hale getirerek herkesin park edeceği düzenli bir alana dönüştüreceğiz. Yine 3,5 metre yüksekliğinde ve 5 metre uzunluğunda da bir istinat duvarı, bir perde duvarı yapılarak, günün şartlarına uygun ve inşallah bundan sonra uzun yıllarca kullanılabilecek güvenli bir ortam haline dönüştürmek istiyoruz” diye konuştu.