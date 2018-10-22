Yenici OSB yönetiminde görev dağılımı

İnegöl Yenice Organize Sanayi Bölgesi'nde (Yenice OSB) Hasan Altunbaş'ın görevden ayrılması üzerine yönetim kurulu kendi arasında yeni görev dağılımı yaptı.

Önceki gün yapılan toplantıda gerçekleştirilen yeni dağılımda Nedim İncebay Başkan, Mustafa Balcı başkan vekili, Bedri Huy, Gürhan Tutlu ve Niyazi Güven de yönetim kurulu üyesi olarak görev aldılar. Toplantı sonrasında açıklama yapan yeni Başkan Nedim İncebay, 120 hektar alanı kapsayan Yenice OSB'de, ağırlığı mobilya oluşturmak üzere tekstil ve gıda alanında 26 firmanın faaliyet gösterdiğini söyledi. İncebay, Yenice OSB'nin, iki yıllık ıslah OSB çalışmalarının ardından geçen yıl Temmuz ayında normal OSB statüsü aldığını da hatırlattı.

Başkan Nedim İncebay, Yenice OSB'nin atık su kanalizasyon altyapısının tamamlandığını, bölgeye doğalgazın getirildiğini, bölgenin içinde 2 kilometrelik yolun asfaltlandığını ve yağmur suyu altyapı projesinin de yüzde 70 oranında bitirildiğini söyledi. İncebay, yeni dönemde hummalı bir çalışma temposunun kendilerini beklediğini de belirterek önlerindeki hedefleri anlattı.

Bölgedeki elektrik dağıtımının OSB yönetimine geçmesi için girişimleri hızlandırdıklarını bu konuda bir süre önce çıkan kanunî düzenleme nedeni ile sürecin sekteye uğradığını belirten Nedim İncebay, “Bu sorunun aşılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a yaşanılan mağduriyetimizi anlattık ve çözüm talep ettik. Bölgemizde elektrik altyapısında bir meselemiz yok. Biz, elektrik dağıtımının OSB yönetimine geçmesini istiyoruz. Bunu başarırsak, hem sanayicimiz ucuz elektrik kullanabilecek, hem de daha verimli hizmet götürebileceğiz” dedi.

Yeni dönemde ikinci hedefin imar planı onayı sonrasında, gerekli parsellerde imar uygulamalarını gerçekleştirerek, tarım alanı vasfındaki parsellerin OSB imarlı arsa vasfına dönüştürmek olacağına vurgu yapan Nedim İncebay “Bölge Müdürlüğümüzce verilecek inşaat ruhsatları ile Yenice OSB'de doluluk oranı hızla artacaktır” dedi.

Nedim İncebay üçüncü hedeflerini ise Cerrah Sanayi Bölgesi'nin Yenice OSB sınırlarına katılması için başlatılan çalışmalara hız vermek olduğunu belirterek, “Bu konuda Cerrah Sanayici ve İşadamları Derneği ile birlikte ortak bir çalışma yürütüyoruz. Mevzuat çerçevesinde devam eden bu çalışmaları mümkün olduğu kadar hızlandırmak için girişimlerimiz sürüyor” diye konuştu. İncebay, bu dönemdeki diğer hedefin de bir süre önce başlattıkları OSB Bölge Müdürlüğü binası inşaatını bir an önce tamamlayarak sanayicilere yerinde hizmet vermek olduğunu sözlerine ekledi.