Yeniköy yaz sezonuna hazır

Ihlamur ormanları ile denizin kucaklaştığı ender sahillerden olan Yeniköy’de, piknik alanına giden güzergâh ve çevresinde; altyapı, parke taşı döşenme ve rekreasyon çalışmalarının tamamlandığı belirtildi. Karacabey Longoz Ormanları’na da bitişik konumdaki Yeniköy’de, belediye tarafından yürütülen çalışmaları yerinde denetleyen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Yeniköy ve çevresinin önümüzdeki yıllarda büyük bir turizm potansiyeline ulaşmasını beklediklerini ve buna göre proje çalışmaları yürütüldüğünü dile getirdi.

Bursa’nın, Marmara Denizi’ndeki en uzun sahillere sahip ilçesinin Karacabey olduğunun altını çizen Ali Özkan, bu bölgede yeni piknik ve dinlenme alanları oluşturma çalışmalarını da tüm hız ile sürdürdüklerini ifade etti. Geçtiğimiz günlerde, Malkara ve Kurşunlu’da yeni piknik alanlarındaki çalışmaları da tamamladıklarını sözlerine ekleyen Özkan, Boğazköy ve Bayramdere arasında yeni bir piknik alanı için Orman Müdürlüğü’nden yeni bir parsel devir aldıklarını ve bu alanın da kısa süre içinde vatandaşların hizmetine sunulacağı bilgisini verdi.

Karacabey, Türkiye ve dünya turizminin gözdesi olacak

Doğal ve kültürel güzellikleri, longoz ormanları, ıhlamur ormanları, yarış atları, ayı barınağı, eşsiz kumsalları gibi ender güzelliklere sahip Karacabey’in, turizm potansiyeline gerçek bir ivme kazandırma adına harekete geçtiklerini ifade eden Ali Özkan, “İlçemizi Türkiye ve dünya turizminin gözdesi haline getirmeyi hedefliyoruz. Şu ana kadar keşfedilmemiş, duyurulmamış eşsiz güzelliklerimizi, ülke ve dünya gündemine taşıma amacıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Orman Bakanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediyemiz ile ortaklaşa yürüttüğümüz çok sayıda önemli projeyi, önümüzdeki günlerde hayata geçirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.