Yenilenen sahillere büyük ilgi

Büyükşehir Belediyesi’nin 115 kilometre uzunluğa sahip sahil şeridinde gerçekleştirdiği çalışmalar, deniz ve kum tatilcileri açısından Bursa’nın bir adım daha öne çıkmasına vesile oldu. Bir yandan şehrin tarihî ve kültürel mekânlarını ziyaret eden turistler, diğer yandan yenilenen plajlarda denize girerek serinliyor.

Büyükşehir Belediyesi, 2018’in ilk aylarından itibaren sahiller için hummalı mesai içerisine girdi. Evvela Mudanya, Gemlik, Karacabey, Orhangazi ve İznik sahilleri düzenlendi, plajlar pislikten arındırıldı. İş makineleriyle yeniden yapılandırılan plajlara, birinci sınıf plaj kumu takviyesi yapıldı. Naklin ardından eskiye nazaran daha temiz, düzenli ve konforlu hale gelen plajlar, tatilcilerin faydalanması amacıyla soyunma ve duş alma kabinleriyle donatıldı. Eklenen yürüyüş yolları ve aydınlatmalarla birlikte plajlar, bambaşka bir görüntüye kavuştu.

Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ile plajlarda can ve mal güvenliğini sağlayan Büyükşehir Belediyesi, yapılan çalışmalarda temizlikten taviz vermedi. Muhtemel olumsuzluklara karşı sürekli tetikte olan görevliler, vatandaşların tatili ağız tadıyla yaşamasını sağladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, önümüzdeki dönemde Bursa için yeni projeler hazırladıklarını, ekstra yatırımlarla birlikte şehrin turizm anlamında bir adım daha öne çıkacağını ifade etti. Yeni yatırımlar için oluşturulan ekibin sürekli bir çalışma içerisinde bulunduğunu, Bursa’nın değerleri üzerinde yeni rotaların çizildiğini kaydeden Başkan Aktaş, bundan turizmin de nasibini alacağını belirtti. Sahillerdeki düzenlemelerin artarak süreceğini vurgulayan Başkan Aktaş, ‘115 kilometrelik kıyı şeridiyle birlikte’ tarihî ve kültürel birçok mirasa sahip olan Bursa’nın turizmde hak ettiği noktaya taşınmasını hedeflediklerini kaydetti.