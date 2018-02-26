Yenilenen tarihî cami ibadete açıldı

Atariye Mahallesi’nde bulunan ve 1903 yılından beri kullanılan tarihi cami, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından baştan aşağı yenilendi. 150 kişilik cami, 8 ay süren restorasyon çalışmalarının ardından ibadete açıldı. Bursa Vakıflar Bölge Müdür Yardımcısı Haşmet Yahya Kartoğlu ile birlikte camide incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, tarihî eserin eski dokusuna uygun olarak tekrar ayağa kaldırıldığını söyledi.

Başkan Kurtulan, “Bu eser, ecdadın yadigârı ve binlerce insanın alnının secdeye değdiği bir yer olarak günümüze kadar geldi. Uzun yıllar vatandaşımıza hizmet veren bu mübarek cami zaman içerisinde çeşitli onarımlar görmüştü. Son olarak yaz aylarında yenilenmesi için çalışmalar başlatıldı. Müteahhit firmanın titiz çalışması sonucu camimizin çatısından ahşap oymalarına, çevre düzenlemesinden halılarına kadar her yeri elden geçirildi. İhya edilen bu tarihi eser, cami cemaatine de büyük bir memnuniyet yaşattı. Başta Vakıflar Bölge Müdürlüğümüze ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ecdadımızın bize bıraktığı bu mirasa hep birlikte sahip çıkacağız” dedi.