Diğer
Kategoriler
26 Şubat 2018 13:13

Yenilenen tarihî cami ibadete açıldı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde restorasyon çalışmaları tamamlanan 115 yıllık Atariye Camii yeniden ibadete açıldı.

Yenilenen tarihî cami ibadete açıldı

26 Şubat 2018 13:13


Atariye Mahallesi’nde bulunan ve 1903 yılından beri kullanılan tarihi cami, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından baştan aşağı yenilendi. 150 kişilik cami, 8 ay süren restorasyon çalışmalarının ardından ibadete açıldı. Bursa Vakıflar Bölge Müdür Yardımcısı Haşmet Yahya Kartoğlu ile birlikte camide incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, tarihî eserin eski dokusuna uygun olarak tekrar ayağa kaldırıldığını söyledi.


Başkan Kurtulan, “Bu eser, ecdadın yadigârı ve binlerce insanın alnının secdeye değdiği bir yer olarak günümüze kadar geldi. Uzun yıllar vatandaşımıza hizmet veren bu mübarek cami zaman içerisinde çeşitli onarımlar görmüştü. Son olarak yaz aylarında yenilenmesi için çalışmalar başlatıldı. Müteahhit firmanın titiz çalışması sonucu camimizin çatısından ahşap oymalarına, çevre düzenlemesinden halılarına kadar her yeri elden geçirildi. İhya edilen bu tarihi eser, cami cemaatine de büyük bir memnuniyet yaşattı. Başta Vakıflar Bölge Müdürlüğümüze ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ecdadımızın bize bıraktığı bu mirasa hep birlikte sahip çıkacağız” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
9
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    9°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    2°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    10°C
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç