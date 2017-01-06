Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, Otomotiv Test Merkezi için kamulaştırma çalışmalarının tamamlandığını ve en kısa zamanda Türkiye’ye kazandırılacağını söyledi.

Yenişehir Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Başkan Süleyman Çelik, göreve geldiği günden bu güne kadar tamamlanan, yapımı devam eden hizmetler hakkında bilgi verdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa da devam eden hizmetlerin bulunduğunu belirten Çelik, Yenişehir’in tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir ilçe olduğunu söyledi. Çelik, "Tarımla uğraşan insanların potansiyelini arttırmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. 20 yıl evveliyatı olan Biber Festivali’ni 2014 yılında tekrar hayata geçirdik. İlçemizde tarımla ilgili vatandaşlarımızın yetiştirdiği ürünlerin pazarlanması ve dünyada yer bulması için önemli bir festival. Bu festival Yenişehir biberinin tanıtılması hem de kültüler anlamda önemli bir proje" dedi.

Dünyada 7 tane olan Otomotiv Test Merkezi projesinin Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yapılmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını belirten Çelik, "Test merkezin yapılacağı alanda kamulaştırma çalışmaları tamamlandı. Sanayi Bakanlığı’nın öncülüğünde yapılan bu proje için şu günde bitiririz demek haddimizi aşmak olur. Avrupa’nın 2’inci büyük otomotiv test merkezinin Bursa Yenişehir’e yapılması, ilçemizin tanıtılması açısından da çok güzel olacak. Böylesi önemli projenin en kısa zamanda temel atma töreninin atılacağından eminim" dedi.

Yenişehir Bursa Caddesi’ne yapılması planlanan Yenişehir Devlet Hastanesi için de gün veren Çelik, “Mevcut Devlet Hastanesi’ne 400 metrekare ek bina yaptık. Yaklaşık 4 katlı, 20 bin 185 metrekare alana 75 yataklı, 7 diyaliz ünitesi, 1 doğum hanesi, 6 bebek yatağı, 3 ameliyathanesi, 9 yataklı yoğun bakım, 19 acil ünitesi, 28 polikliniği olan hastanemizin ihalesi tamamlanarak yer teslimi yapıldı. Müteahhit ile yaptığımız görüşmelerde 500 günde hatta 400 günde bitirebileceklerini söyledi” şeklinde konuştu.