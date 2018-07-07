Yenişehir Belediye Meclisi toplandı

meclis, Belediye Başkanı Süleyman Çeyik’in izinde olması sebebiyle 1. Başkan Vekili Zekai Dündar başkanlığında toplandı. Zekai Dündar, 24 Haziran seçimlerinin hayırlı olmasını dileyerek, “Güzel bir seçim yaşadık. Halkımız tercihini yaptı. Türkiye’de yeni bir dönem başladı. Ülkemize hayırlı olsun. İştirakin yüksek olması da demokrasimiz açısından son derece mühimdi. Bu arada geçen hafta içinde yaşanan dolu ve su taşkınlarından zarar gören vatandaşlarımız için gerekli çalışmalar yapıldı. Yaralarının sarılması için çalışmalar başlatıldı” dedi.

Sorulan soruların bir kısmına cevap veren Belediye Başkanvekili Zekai Dündar, “Ağustos ayında meclisimiz tatil yapacak. Eylül meclisinde başkanımız meclise geniş bilgi verecek” diye konuştu.

Belediye meclisinde daha sonra görüşülen maddelerde oy birliği ile kabul edildi.