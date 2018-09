Yenişehir CHP yönetimi istifa etti

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde CHP teşkilatı istifa etti.

Yenişehir CHP İlçe Başkanı Nejdet Sert, yaptığı yazılı açıklamada, yönetim kurulunun topluca istifa ettiğini belirtti. Yapılan açıklamada, “Partimiz Cumhuriyet Halk Partisi, son 16 yıldır iktidarda olan AKP politikalarına karşı doğru ve halkımız ile birleşik bir güç oluşturamamış, her geçen gün umut olma çizgisinin dışına savrulmuş görünmektedir. En son 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde Türkiye halkının umudu olmayı başarmış görüntüsüne rağmen, yüksek bir çizgide devam eden seçim süreci sonunda oy kaybına uğrayarak AKP'nin yeniden iktidar, Recep Tayyip Erdoğan'ın da cumhurbaşkanı olması sağlanmıştır. CHP olarak en yukarıdan en alt örgüt birimine kadar tüm yapılanmaların seçim sonuçlarını sağlıklı bir şekilde değerlendirerek, durum değerlendirmesi yapması gerekirken, üzülerek gördük ki bu yapılmamış, örgüt yöneticileri seçmen ve üye nabzının doğrultusunda değil, şahsî çıkar siyasetini ön plana çıkararak bu iç hesaplaşmadan kaçmıştır. Demokrasi mücadelesinin kaleleri olması gereken örgütümüzün her birimi sessizliğe bürünmüş, yeni dönemin kendine özgü yapılanmasına uygun örgütlenme ve mücadele yöntemlerinin örgütümüz ile birlikte belirlenerek, yeni mücadele çizgisini büyütmemiz gerekirken bundan kaçınılmıştır. Biz Yenişehir CHP İlçe Başkanlığı olarak bu durumu yeniden değerlendirerek, önümüzdeki yerel seçimlere gitmeden önce örgütümüz ile birlikte eleştiri-özeleştiri çerçevesinde güvenoyuna ihtiyaç olduğu tespiti ile yeni bir yol haritasının görüşüleceği yeni bir yapılaşmaya gidilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Partimiz CHP tabanının, seçmeninin sesine kulak vererek örgütümüzden güvenoyu alacak yeni bir yapı ile yerel seçimlere gidilmesinin daha doğru olacağından, yerel siyaset anlayışımızın, demokrasi anlayışımızın, yurtseverliğimizin bir gereği olarak ilçe yönetim kurulu olarak istifa kararı aldık. Bizce, 24 Haziran seçimleri öncesi bir hedef belirleyerek, bu hedefe varılmadığı takdirde kendilerini başarısız olarak değerlendireceğini söyleyen, ülke genelindeki oy düşüşü bahanesinin ardına saklanan bütün ilçe ve il örgütleri bu cesaretli, ilkeli adımı atmalıdır. Seçmenimiz ile barışmanın en ideal yolu budur. Üst kurullarımızın bir an önce olağanüstü kongre kararı alarak ilçe örgütümüzün bu güvenoyunu almasının önünü açmasını bekliyoruz. Umudu ve inancı kırılmış olan seçmenlerimizle güvene dayalı bağımızı yeniden kurmanın tek yolu olarak bu kararı aldık. Seçmenimizle bağımızı yeniden kurabilecek diğer bir karar da, Yerel seçimlerde partimizin tüm adaylarının, belediye başkan adayları, belediye meclis üyesi adaylarının mutlaka hakim huzurunda tüm üyelerimizin katılacağı ön seçim yöntemi ile belirlenmesidir. Ön seçimden çeşitli sebeplerle kaçınmak, mazeretlere sığınmak telafisi olmayan sonuçlara yol açacaktır” denildi.