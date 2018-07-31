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31 Temmuz 2018 15:08

Yenişehir çiftçisine silâj desteği

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Tarım Kredi Kooperatifi çiftçileri silâj desteği verecek.

Yenişehir çiftçisine silâj desteği

31 Temmuz 2018 15:08


Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Cengiz Levent, her zaman çiftçinin yanında olduklarını belirterek, “Öönceki yılarda kurduğumuz silâj paketleme tesisimiz hakikaten Yenişehirli hayvan yetiştiricilerine çok büyük kolaylık sağladı. Geçen yıl 7 bin ton silâj aldık ve bunları paketleyip çiftçimize verdik. Bu yıl da silâj mevsimi 15 Ağustosta başlayacak. Hedefimiz 15 bin ton silâj yapmak. Silâj fiyatımız geçtiğimiz yıl 180 TL’ydi, bu yıl fiyatımızı 210 TL olarak belirledik. Bu fiyat düşük gelebilir, ancak hayvan yetiştiricisini de düşünmeye mecburuz” dedi.


Yenişehir Tarım Kredi Kooperatifi olarak 2018 yılı ilk 7 ayında toplam 40 milyon kredi dağıttıkları belirten Cengiz Levent, “Bu kredilerin aynî ve nakdî olarak yapılıyor. Ortaklarımıza tarım aletlerinden tutun da hayvan desteğine kadar her şeyi veriyoruz. Bunun yanı sıra nakdî olarak da kredilerimiz var” diye konuştu.




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