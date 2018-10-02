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Yenişehir çiftçisinin yüzü gülüyor

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bu sene çiftçilerin yüzü gülüyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bu sene çiftçilerin yüzü gülüyor.


Yenişehir ovasında mevsimin sonuna gelinirken, sözleşmeli üretim yapan taze fasulye ve bezelye üreticisinin haricindeki müstahsillerin yüzü gülüyor. Mart ayında bezelye ekimiyle yıla başlayan çiftçiler, önümüzdeki günlerde kırağının düşmesiyle tarlalardan çekilecekler.


Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, çiftçinin geçen yıla nazaran bu sene memnun olduğunu belirtti. Yenişehir çiftçisinin sözleşmeli ekilen taze fasulye ve bezelye haricindeki sebzelerden sağladığı kazançtan memnun olduğunu söyleyen Aktaş, “Biber çeşitleri 80 kuruş ile 3,5 TL arasında, kapya biber 1 TL ile 2 TL 80 kuruş arasında, salçalık domates 80 kuruşla 2 TL arasında alıcı buldu. Patatesin dönümü 6 bin TL, soğanın ise 2 bin TL'den tüccara satıldı” dedi.


Sözleşmeli taze fasulye ve bezelye ekimi yapanların beklediği kazancı elde edemediğini anlatan Aktaş, tüccara satmak için 'açığa ekim' yapanların ise para kazandığını söyledi. Kilosu 95 kuruştan fabrikalarla sözleşme yapan taze fasulye üreticilerinin maliyetlerini karşılayamadığını ifade eden Aktaş, “Açığa ekim yapanlar ise kilosunu 3 TL'ye sattı. Aartan maliyetlerden fazla etkilenmedi” diye konuştu.


Çiftçinin önümüzdeki birkaç yılın da böyle gitmesi hâlinde en azından borçlarından kurtulacağını anlatan Sadi Aktaş, “Para kazanırlarsa bankalara ve kooperatiflere olan borçlarından kurtulurlar” dedi.

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