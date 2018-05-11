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11 Mayıs 2018 12:56

Yenişehir Havaalanı yükselişte

Yenişehir Uluslararası Havalimanı’ndaki yolcu trafiği geçen yıla oranla yüzde 6 artış gösterdi.

Yenişehir Havaalanı yükselişte

11 Mayıs 2018 12:56


Nisan ayı içinde iç hat yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 artışla 18 bin 454, dış hat yolcu sayısı ise bin 985 oldu. İç ve dış hat toplam yolcu sayısı ise 20 bin 439 olarak belirlendi.


Nisan’da iç hatlarda iniş ve kalkış yapan uçak sayısı 487, dış hatlarda ise 33 olmak üzere toplam 520’ye ulaştı.


Kargo, posta ve bagajlardan oluşan yük trafiği ise toplamda yüzde 38 artışla 269 ton olarak gerçekleşti.


2018’in ilk 4 ayındaki istatistiklere göre ise toplam yolcu sayısı yüzde 17 artışla 86 bin 567, uçak trafiği bin 463, yük trafiği ise yüzde 10 artışla 920 tona ulaştı.




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