Yenişehir Havaalanı’ndan 163 bin kişi uçtu

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2017 Ağustos ayı havalimanı istatistiklerine göre, Yenişehir Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 144 bin 495 kişi olurken, dış hat yolcu trafiği ise 18 bin 745 olmak üzere toplam 163 bin 240 kişi oldu. Yine 2017 Ağustos ayında Yenişehir’e iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13 arttı. Dış hatlar uçak trafiği 277 olmak üzere toplam 5295’e ulaştı. 2017 yılı Ağustos ayında havalimanında yük (kargo-posta-bagaj) trafiği ise toplam bin 744 ton olarak gerçekleşti.

2017 yılının ilk 8 ayında 163 bin 240 yolcu hizmet görürken, 5 bin 295 uçak trafiği oldu. Yük trafiği ise 163,240 ton olarak gerçekleşti.