Yenişehir Havalimanı'nda nefes kesen tatbikat

Bursa'da Yenişehir Havalimanı'nda yapılan uçak düşme tatbikatı nefesleri kesti.

Bursa-Yenişehir Uluslararası Havalimanı'nda acil durum tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği piste düşerek yanan uçağa ve içerisindeki yolculara müdahale anı canlandırıldı. Başta havalimanı itfaiye ve arama kurtarma teşkilatı koordinesinde, Yenişehir Hava Meydan Komutanlığı, 112 acil sağlık ekipleri, UMKE, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye teşkilatı, İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ve AFAD ekipleri başarılı şekilde müdahale etti. Tatbikatı izleyen Kaymakam Suat Seyitoğlu ve Belediye Başkanı Süleyman Çelik de ekipleri koordine etti.