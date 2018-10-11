İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yenişehir Havalimanı'nda nefes kesen tatbikat

Bursa’da Yenişehir Havalimanı’nda yapılan uçak düşme tatbikatı nefesleri kesti.

Bursa'da Yenişehir Havalimanı'nda yapılan uçak düşme tatbikatı nefesleri kesti.


Bursa-Yenişehir Uluslararası Havalimanı'nda acil durum tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği piste düşerek yanan uçağa ve içerisindeki yolculara müdahale anı canlandırıldı. Başta havalimanı itfaiye ve arama kurtarma teşkilatı koordinesinde, Yenişehir Hava Meydan Komutanlığı, 112 acil sağlık ekipleri, UMKE, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye teşkilatı, İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ve AFAD ekipleri başarılı şekilde müdahale etti. Tatbikatı izleyen Kaymakam Suat Seyitoğlu ve Belediye Başkanı Süleyman Çelik de ekipleri koordine etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.