Yenişehir meydanına kavuşuyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ancak müteahhit firmanın işi durdurma noktasına geldiği Yenişehir meydan düzenlemesi, çarşı cephe ve zemin sağlıklaştırma çalışmaları, Başkan Alinur Ataş'ın devreye girmesiyle hız kazanıyor. Dünyanın ekonomik krizi konuştuğu bir dönemde yatırımları hız kesmeden sürdürdüklerini belirten Başkan Aktaş, “Devam eden işleri bitireceğiz demiştik. Bu noktada hiçbir şey mazeret olamaz. Meydan düzenleme çalışmaları hemen yarın başlıyor ve Kasım ayı sonuna kadar da zeminle ilgili sorunlu kısım tamamlanacak” dedi.

Ulaşımdan altyapıya, çevreden tarihi mirasa kadar her alanda Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçenin de daha sağlıklı ve yaşanılabilir hale gelmesi adına çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Yenişehir ilçe merkezinin kalbi konumundaki belediye binası önündeki meydan ve çarşı bölgesinin de modern bir görünüme kavuşması amacıyla ‘cephe sağlıklaştırma ve Balibey Çarşısı üst örtüsü yapımı' projesi, Ocak ayında ihale edilmiş ve kazanan firmaya Nisan ayında yer teslimi yapılmıştı. Çarşı içindeki zemin kaplama çalışmalarına Haziran ayında başlayan firma, dolar kurundaki yükselişi de bahane ederek çalışmaları durdurma noktasına gelirken, yarım kalan işler çarşı esnafı ve bölge halkının şikayetlerine yol açtı.

Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik'in de konuyu birkaç kez gündeme getirmesinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yenişehir'e giderek, proje uygulama alanını gezdi. Beraberindeki Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Adnan Kamil ve Büyükşehir bürokratları ile çarşıyı dolaşan Başkan Aktaş, aksayan çalışmayla ilgili olarak esnafın şikayetlerini de ilk ağızdan dinleme fırsatı buldu. Başkan Aktaş, cep telefonu ile yüklenici firmanın sorumlusu ile görüşüp, çalışmaların hemen başlatılmasını istedi ve gerekli ödeneklerin sağlanacağını söyledi. Müteahhit firmadan ay sonuna kadar zemin kaplama işinin tamamlanacağı sözünü alan Başkan Aktaş, bu müjdeyi de esnafla paylaştı.

Hizmette mazeret yok

Daha sonra Yenişehir Belediyesi binasına geçen Başkan Aktaş, burada yaptığı açıklamada meydan düzenleme çalışmalarının yarından itibaren başlayacağını ve ay sonuna kadar da zeminle ilgili sıkıntılı bölümün tamamlanacağını açıkladı. Sadece Türkiye'de değil dünya genelinde ekonomik türbülansın yol açtığı bir sıkıntı olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Ama bunlar bizim için mazeret değil. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılan yatırım hamlesi 16-17 yıldır devam ediyor. Ben burada Yenişehir esnafımızdan ve halkımızdan haklarını helal etmelerini istirham ediyorum. Şikayetlerinde ne kadar haklı olduklarını burada kendim de gördüm. Özellikle döviz hareketliliğinden sonra iş yapmama yönünde bir dinç oluştu. Çünkü ihaleyi aldıkları zamanki maliyetlerle şimdiki maliyetler arasında farklar oluştu. İnşallah çalışmalara hemen başlayıp, kısa zamanda da tamamlayacağız. Gayet zor bir süreçten geçiyoruz. Bu dönemi en hasarsız şekilde atlatmak adına teyakkuz halindeyiz. Yatırımlarımız da hız kesmeden devam edecek. Otomotiv test merkezi, yüksek hızlı tren, otoyol gibi yatırımlarla Yenişehir'in geleceği aydınlık” diye konuştu.