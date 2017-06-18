Yenişehir sağlık alanında bir hizmete daha kavuşuyor

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Serdar Taflan ile yapılan görüşmeye Milletvekili Hüseyin Şahin, Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanı Süleyman Çelik, AK Parti ilçe Başkanı Adnan Kamıl’da katıldı. Hüseyin Şahin, "Yenişehir ilçemizde bulunan eski hastanenin olduğu alanın 7,5 dönümlük alanını hükümet konağına ayrılıyor. Geri kalan 4,5 dönümlük alana Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından Sağlıklı Yaşam Merkezi yapılacak. Yaklaşık 4 milyon liraya hayata geçecek olan bu önemli yatırım öncesi Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Kadir Serdar Taflan ile bir araya gelerek proje üzerinde çalıştık” diye konuştu.

Milletvekili Şahin, "Sağlıklı yaşam Merkezleri, halkın sağlığını korumayı ve geliştirmeyi esas alan, Kronik hastalıklarla mücadele basta olmak üzere anne ve çocuk sağlığını esas alan farkındalık koruyucu ve sağlığı geliştirici eğitimlerin yapıldığı birinci basamak sağlık kuruluşlarıdır. Bu kapsamda obezite, diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıklarla mücadele edilecek. Diğer taraftan sağlıklı gebeliği teşvik eden anne sütünün anlatıldığı anne ve çocuk sağlığı hizmetlerinin verildiği, çağımızın vebası olan ergen sağlığı ve bağımlılıkla mücadele eden bölüme de sahip olacak. Ayrıca sigara bıraktırma polikliniklerini bünyesinde bulunduran, kanser taramalarının yapıldığı, psikolog ve diyetisyenler görev aldığı, İhtiyaca göre dış hekimlerinin istihdam edilebildiği merkezleri olacak” dedi.