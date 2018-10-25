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Yenişehir ürünleri Antalya Fuarı'nda

Bursa Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası Antalya’da düzenlenen fuara katıldı.

Bursa Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası Antalya'da düzenlenen fuara katıldı.


Antalya'da YÖREX Fuarı'na katılan YTSO Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası'nın açtığı standa vatandaşlar ilgi gösterdi. Konuyla ilgili açıklama yapan YTSO Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Torun, “YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı, 24-28 Ekim 2018 tarihleri arasında Antalya'da başladı. Bizler de fuarda yerimizi alarak ilçemizde üretilen biber, ayçiçeği, turşu ve kurabiye gibi ürünleri Türkiye'ye tanıtma ve sergileme imkanı bulduk. Son derece faydalı olan bu fuarın ilçemize katkısı olacağı düşüncesindeyim” diye konuştu.

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