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10 Temmuz 2017 17:38

Yenişehir yerli otomobile talip

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Ankara’da görüşen Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Torun, ilçe olarak yerli otomobile talip olduklarını açıkladı.

Yenişehir yerli otomobile talip

10 Temmuz 2017 17:38


Otomotiv test merkezinin Bursa’nın Yenişehir ilçesine yapılacak olması üzerine harekete geçen Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri, yerli otomobil fabrikasının da ilçeye kurulmasını istiyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Torun, “Bakanımıza konuyu ilettik. Otomobil test merkezi Yenişehir’e yapılacak. Yerli otomobil fabrikası için de muhtelif yerler aranmakta. Bizler yerli otomobile talibiz. Bölgemizde gelişmeye açık yerler var. Buraya yerli otomobil fabrikası yapılması için göreve hazırız” diye konuştu.


Yenişehir’de yeni kurulacak sanayi bölgesinin yerli otomobil fabrikasına katkı sağlayacağını söyleyen Torun, ”İlçemizde tarım arazilerinin dışında yerli otomobil fabrikası için yeterli arazilerimiz var. Yerimiz şeyimiz hazır” dedi.




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