Yenişehir’de 120 bin ton pancar ekildi

Eskişehir Pancar Kooperatifi Yenişehir mağazası Şefi Hakan Kılıçarslan, ”Susurluk şeker fabrikasına bağlı olarak Yenişehir’de bu yıl 120 bin ton sözleşmeli pancar ekimi yaptırdık. Eylül ayında hasat yapılacak” dedi.

Hakan Kılıçarslan, “Yenişehir’de 9 bin çiftçi var, bunların 3 bini kooperatifimize üye. Bunlardan borçlarına karşı mahsûl alımları yapıyoruz. Aynı zamanda bu alımlar desteklemedir. Rekabet ortamı teşkil etmekte, bu şekilde bölge tarımına ve çiftçisine katkıda bulunmaktayız. Buğdayın tonunu 900 liradan alıyoruz. Bu piyasa şartlarına göre değişkenlik göstermekte. Biz piyasadan tonu 20-30 liradan ve daha fazla mahsûl alıyoruz” diye konuştu.