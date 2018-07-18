Diğer
Kategoriler
18 Temmuz 2018 18:00

Yenişehir’de 120 bin ton pancar ekildi

Eskişehir Pancar Kooperatifi bu yıl Yenişehir’de 120 bin ton sözleşmeli pancar ekimi yaptırdı.

Yenişehir’de 120 bin ton pancar ekildi

18 Temmuz 2018 18:00


Eskişehir Pancar Kooperatifi Yenişehir mağazası Şefi Hakan Kılıçarslan, ”Susurluk şeker fabrikasına bağlı olarak Yenişehir’de bu yıl 120 bin ton sözleşmeli pancar ekimi yaptırdık. Eylül ayında hasat yapılacak” dedi.


Hakan Kılıçarslan, “Yenişehir’de 9 bin çiftçi var, bunların 3 bini kooperatifimize üye. Bunlardan borçlarına karşı mahsûl alımları yapıyoruz. Aynı zamanda bu alımlar desteklemedir. Rekabet ortamı teşkil etmekte, bu şekilde bölge tarımına ve çiftçisine katkıda bulunmaktayız. Buğdayın tonunu 900 liradan alıyoruz. Bu piyasa şartlarına göre değişkenlik göstermekte. Biz piyasadan tonu 20-30 liradan ve daha fazla mahsûl alıyoruz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç