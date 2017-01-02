Yenişehir’de 2016 yılında 260 bin hasta tedavi gördü

Yenişehir ilçesi Devlet Hastanesi, 2016 yılında toplamda 260 bin hastaya müdahale etti.

Yenişehir’de 2015 yılında 216 bin hastanın tedavi gördüğü hastanede 1 yıl içinde yüzde 20’lik bir artışla 260 bin hastaya ulaştıklarını belirten Yenişehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. İsmail Yoğurt, 2016 yılının son derece yoğun geçtiğini söyledi. Yoğurt, "Fiziki anlamda kısıtlı imkanları en güzel şekilde değerlendirdik. Özellikle belediyemizin ve hayırsever vatandaşımızın katkıları ile yapılan prefabrik ek bina bizlere rahat bir nefes aldırdı. Bu sayede acil servisimiz genişledi. İnşallah ihalesi yapılan ve artık temel atma seviyesine gelen yeni hastanemizin bitmesi ile hizmetlerimiz artarak devam edecektir’ dedi.

Yenişehir Devlet Hastanesinin uzman doktor anlamında bir sıkıntısının olmadığını da belirten Dr. Yoğurt, "Şu an 18 uzman doktorumuz, 7 pratisyen hekimimiz, 4 diş hekimimiz, 61 ebe ve hemşiremiz ile halkımıza hizmet ediyoruz. Hastanemizin toplam personel sayısı 230’dur. Doktor ve personel bakımından son derece iyi hizmet veriyoruz. Ben bu vesile ile bütün personelimize gayretli çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah 2017 yılında da hizmetlerimiz artarak devam edecektir" diye konuştu.

Ayrıca, 80 yatak kapasiteli Yenişehir Devlet Hastanesinde 2016 yılında toplam 6 bin hastanın yatarak tedavi olduğu da belirtildi.