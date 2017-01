Yenişehir’de anlık süt kayıt sistemi başladı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın önemsediği ‘Anlık süt kayıt sistemi’ pilot bölge olarak Yenişehir ve Karacabey’de başladı.

Yenişehir ve İznik Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna, sistemin son derece önemli olduğunu belirterek, "Bakanlık eskiden 3 ayda bir ülkenin süt durumunu görebiliyordu. Ancak pilot bölge olarak seçilen Yenişehir ve Karacabey’de başlatılan sistemle bakanlık anında hangi üreticinin ne kadar süt verdiğini görebilecek. Şu an Yenişehir Terziler Köyünde sistem başladı. Alt yapısı tamamlandıktan sonra tüm ilçede başlayacak. Kamera sistemleri ile her üreticinin döktüğü süt anında bakanlıkta görülüyor" dedi.

Yenişehir ve İznik Süt Üreticileri Birliği olarak üreticiye çok ciddi destekler sağladıklarını belirten Tuna, "550 üyemiz bulunuyor. Bunların 25’i kooperatif. Bu zamana kadar üyelerimize ve kooperatiflerimize 25 adet süt tankı, 30 adet jeneratör, 600 torba mısır tohumu, süt makinesi ve ekipmanı, yulaf, arpa, buğday, bezelye, yonca, süt otu tohumu dağıtımı yaptık. Süt tankı ve jeneratörlerimizi ücretsiz dağıttık. Ekipman ve tohumlarımızı da vadeli veriyoruz" diye konuştu.

Yenişehir’in süt anlamında iyi durumda olduğunu belirten Nazif Tuna, "Toplamda 38 bin baş büyük hayvan bulunuyor. Bunlardan günde 180 ton sut üretimi var. İznik’te ise günlük 3 ton süt bulunuyor. Biz üyelerimizin tüm evrak işlemlerini birlik olarak yapıyoruz. Desteklemelerini düzenli olarak takip ediyoruz. Şu an ortaklarımızın tümünde süt tanklarımız mevcut ve Yenişehir’in sütü anında soğutma tanklarına dökülerek kalitesinde hiç bozulma olmuyor" diye konuştu.