Yenişehir'de belediye başkanlığı için AK Parti'ye müracaatlar başladı

Mart 2019'da yapılacak mahalli seçimler öncesinde AK Parti'den belediye başkan aday adayı olacaklar netleşmeye başladı.

Yenişehir Belediye Başkanlığına aday adayı olmak isteyenler dosyalarını AK Parti ilçe teşkilatına teslim etmeye başladı. İlçe Başkanı Adnan Kamıl, “8-12 Kasım tarihleri arasında başkan aday adayları müracaat tarihleridir. Şu anda resmi olarak ilçemizde başvuru sayısı ikidir. 8-9 başvuru olacağını tahmin ediyoruz, pazartesi gününe kadar süreleri var” diye konuştu.

Kamıl, “AK parti 17 yıllık iktidar döneminde genel ve yerel yönetimlerde olsun bizim yaptıklarımız ortadadır. Biz yalnızca milletimize güveniyoruz. Milletten aldığımız desteklerle de elimizden gelen hizmetleri yapmaya gayret gösteriyoruz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisidir diyoruz ve aday olacak arkadaşlarımıza, aday adaylarına başarılar diliyoruz. Bu bir hizmet yarışıdır, sonuçta bir kardeşimiz aday olacak, aday olacak kardeşimizin etrafında hepimiz birlik ve beraberlik içinde parti bayrağımızı taşıyacağız. Herkes elinden geleni yapmak zorunda“ dedi.