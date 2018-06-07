Yenişehir’de ‘birlik ve beraberlik’ vurgusu

Birlik ve beraberliğimizi bozmamalıyız” dedi.

3 bin kişi birlikte oruç açtı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaptığı organizasyonlarla, 17 ilçe ile 7 farklı ülkede 11 ayın sultanı ramazanı ‘ruhaniyetine uygun şekilde’ yaşatmaya devam ediyor. Bir yandan Bursa’nın tüm ilçelerinde kurduğu iftar sofralarıyla vatandaşları bir araya getiren Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan başta Balkan ve Kafkas ülkeleri olmak üzere dünyanın değişik coğrafyalarında benzer etkinliklerle Müslümanlar arasında birlik ve beraberliği sağlıyor. Ramazan ayının coşkusunu insanlara yaşatan, katılımcıların kalplerinde manevi hislerin oluşmasına neden olan etkinliklerden biri de Bursa’nın tarım deposu Yenişehir’de yapıldı. Demokrasi Meydanı Çınarlı Camii önünde kurulan iftar sofraları, yüzlerce Yenişehirliyi bir araya getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik’in de katıldığı organizasyonda, yaklaşık 3 bin kişi orucunu protokol üyeleriyle birlikte açtı.

Ramazan, Büyükşehir’le dolu dolu

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, iftar öncesinde masaları tek tek dolaşarak vatandaşları dinledi. Ardından kürsüye çıkan ve halka hitap eden Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu iftar sofralarıyla ramazan ayının dolu dolu geçtiğini söyledi. Bursa’da olduğu gibi Balkan ve Kafkas ülkelerinde de benzer atmosferin yaşandığını, kurulan onlarca iftar sofrasıyla yüzlerce-binlerce Müslümanın aynı mekanda omuz omuza oruç açtığını ifade eden Başkan Aktaş, “Bizler burada huzur ve sükunla iftar saatini bekliyoruz ama şu anda dünyanın mazlum coğrafyalarında, ‘Acaba başımıza bomba düşer mi?’ kaygısıyla yaşayan milyonlarca Müslüman var. Suriye, Irak, Filistin, Mısır ve Afrika’nın bir kısım bölgelerinde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Kardeşlerimiz için bizler de bu acıyı yüreklerimizde hissediyoruz” diye konuştu.

Türkiye, istikrarı Erdoğan’a borçlu

Başkan Aktaş, Türkiye’nin bölgesindeki ateş çemberinden sahip olduğu istikrar nedeniyle kurtulduğunu ifade etti. Bunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yıllardır verdiği mücadelenin büyük öneminin olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, “Allah’a hamdolsun, bugünlere dimdik ayakta geldik. Huzur ve mutluluk içerisinde orucumuzu açma imkanına sahibiz. Farklı yörelerden olabiliriz ama hepimiz burada, aynı sofra etrafındayız. Allah, birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Bizi daha nice sofralarda, aynı halka etrafında buluştursun” şeklinde konuştu.

Başkan Aktaş, konuşmasında Yenişehir’le ilgili düşüncelerini de açıklayarak, atacakları adımlarla ilçenin ‘büyüyerek’ daha yaşanabilir olmasını sağlayacaklarını ifade etti.

Protokol konuşmalarının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Ezan vaktinin girmesiyle binlerce Yenişehirli, orucunu açtı.