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10 Temmuz 2017 19:16

Yenişehir’de buğday alımı başladı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde buğday ve arpa alımları başladı.

Yenişehir’de buğday alımı başladı

10 Temmuz 2017 19:16


Bu yıl buğdayda süne ve leke olması kalitenin ve fiyatların düşük olmasına sebebiyet verdi. Bolacalar A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, “Bu yıl üreticimizin ektiği buğday ve arpa mahsulünü almaya başladık. Buğdayda bu yıl süne ve leke var. Firmamız piyasa şartlarında alım yapıyor. Buğday kaliteye göre 75 ile 80 kuruş arasında, arpa ise 85 kuruş üzerinden peşin alınıyor. Şu ana kadar 3 bin ton buğday, 750 ton arpa aldık. Yenişehir’e bağlı 61 köy ve diğer il ve ilçelerden ürün alıyoruz” denildi.


Firmanın önümüzdeki günlerde ayçiçeği alımı yapacağı belirtildi.




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