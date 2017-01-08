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08 Ocak 2017 11:11

Yenişehir’de ilk ortopedik ameliyat gerçekleşti

Yenişehir’de ilk ortopedik ameliyat gerçekleşti

08 Ocak 2017 11:11

Bursa’nın Yenişehir Devlet Hastanesi’nde ilk kez yapılan ortopedik ameliyatlar sayesinde hastalar sağlığına kavuşurken, 2 yaşındaki Suriyeli Meral Ali de uyluk kemiğinden ameliyat oldu.
Yenişehir Devlet Hastanesi’nde görev yapan Op. Dr. Abdullah Obut ve Op. Dr. Tahsin Çayır tarafından yapılan ilk kez yapılan kapalı ve açık ortopedik ameliyatlar sayesinde birçok hasta sağlığına kavuştu. Yataktan düşme sonucu bacağının uyluk kemiğini kıran 2 yaşındaki Meral Ali’nin ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştiren Çayır, "Sol kalçasında kırık sebebiyle Suriyeli Meral Ali’nin ailesi bize başvurdu. Hemen gelir gelmez acil şartlarda kapalı yöntemle ameliyatını yapıp pelvipedal dediğimiz alçıya aldık. Sonrasında kontrol filmleri çekildi. Her şey yolunda ameliyatı çok iyi geçti. 1 ay civarında alçıda tutarak takip altında tutacağız. Daha sonra normal hayatına devam edecek" diye konuştu.
Yenişehir Devlet Hastanesi’nde ameliyat olan hastalar memnuniyetlerini dile getirirken, başka hastanelere veya illere gitmeye gerek kalmadıklarını söyledi.



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